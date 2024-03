Te osoby nie powinny jeść orzechów włoskich. Zobacz, komu i na co szkodzą orzechy włoskie [11.03.2024 r.]

Orzechy włoskie - właściwości

Orzechy włoskie są zdrowe i smaczne. Często są wykorzystywane w kuchni do przyrządzania deserów, ciast, jako dodatek do lodów, a nawet dań wytrawnych. Ze względu na lecznicze właściwości wykorzystywane są do produkcji kosmetyków, pomagają też w odchudzaniu. Również olej tłoczony z orzechów włoskich jest bardzo zdrowy i cenny.

Orzechy włoskie to źródło zdrowych tłuszczów nienasyconych omega-3 i omega-6, białka roślinnego, steroli, aminokwasów, witamin z grupy B, błonnika, mikro- i makroelementów: potasu, fosforu, magnezu, cynku, manganu, jodu, folianów.

Zgodnie z zaleceniami dziennie powinno się jeść garść orzechów (ok. 28 g).