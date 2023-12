Te osoby nie powinny jeść pierników. Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić pierniki [21.12.2023]

Chociaż może się wydawać, że co może być strasznego w tym małym łakociu, to warto zauważyć, że w skrajnych przypadkach może być on śmiertelnym zagrożeniem. Warto bowiem zauważyć, że do produkcji pierników używa się ogromnej ilości składników. I to właśnie one stanowią największy problem przy spożywaniu pierników.