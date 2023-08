Te osoby nie powinny jeść pomidorów. To się dzieje z organizmem, gdy jesz pomidory [12.08.23]

Pomidory są często używane przez polskie gospodynie. Pomidora możemy zjeść jako dodatek do kanapki, robi się z nich zupę pomidorową, sosy do makaronu czy ryżu, zapieka się je, a nawet robi się dżem z pomidorów. Żółte odmiany pomidorów są słodsze i mają wyższą zawartość cukru.

Likopen to bardzo silny antyutleniacz z grupy karetonoidów. Warto wiedzieć, że nie ginie on w obróbce cieplnej ani z upływem czasu. W przetworach jest go nawet 2-3 razy więcej niż w świeżych pomidorach.