Herbata to najpopularniejszy gorący napój, po który chętnie sięgamy szczególnie jesienią i zimą. Aktualnie dostępnych jest bardzo wiele gatunków herbat i bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak nie każdy powinien sięgać po ten napój, a z pewnością niektórzy go ograniczyć. Sprawdźcie, kto zalicza się do tej grupy. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne