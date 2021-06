Te osoby nie zapłacą abonamentu RTV w 2022 roku. Zobacz, jaka będzie lista zwolnionych [14.06.21]

NOWE Enea Operator Wirtualna Międzyszkolna Liga Szachowa zakończona [zdjęcia]

Druga edycja wirtualnych rozgrywek projektu Edukacja przez szachy dobiegła końca. W czasie pandemii, z braku możliwości rozgrywania zawodów stacjonarnych, organizatorzy dali juniorom możliwość podtrzymywania pasji do szachów za pośrednictwem platformy lichess.org. Przez cały rok szkolny 2020/2021 w zawodach wzięło udział prawie 200 osób z całej Polski. To niewątpliwy sukces projektu zainicjowanego w województwie kujawsko-pomorskim przez rodzica jednego z grających juniorów. 60 osób (po 30 z każdej z dwóch grup) otrzyma pamiątkowe medale. Wręczone one zostaną po ostatnim turnieju Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej, który odbędzie się już 19 czerwca w Barcinie. W ostatniej odsłonie wirtualnej ligi, w Grupie A, pierwsze miejsce zajął Szymon Zając z SP 7 w Toruniu, druga była Beata Pniewska z SP 3 w Pruszczu Gdańskim, trzeci Piotr Jaszuk z SP w Kleosinie. W Grupie B, wygrał Konrad Muzal z SP18 w Grudziądzu, przed Julią Rocławską z LO w Szubinie i Leonem Zalewskim z Przedszkola Sióstr Niepokalanek w Warszawie.