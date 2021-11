Te osoby otrzymają dodatkowy dzień wolny od pracy w grudniu 2021. Kto go otrzyma? [20.11.21]

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę 25 grudnia 2021

Boże Narodzenie 2021 przypada w sobotę. A to oznacza, że osobom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje dodatkowy dzień wolny. Co do zasady, to pracodawca decyduje kiedy w firmie odbiera się wolne za święto przypadające w sobotę - w tym przypadku za 25 grudnia.