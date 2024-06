Te osoby powinny jeść maliny codziennie. Dzięki malinom można zwalczyć takie dolegliwości! [28.06.2024]

Maliny – ogólna charakterystyka

Maliny to delikatne owoce o przyjemnym, lekko kwaskowym aromacie. W sklepach pojawiają się na początku czerwca, a sezon na nie trwa aż do końca sierpnia. Najpopularniejsze są maliny czerwone, ale znane są też odmiany żółte i czarne. Większość z nich to gatunki wiosenne – te kwitnące na jesień są zdecydowanie rzadziej wybierane.