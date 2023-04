Te osoby powinny uważać na pomidory. To dzieje się z naszym organizmem, gdy spożywamy pomidory [14.04.2023 r.]

Pomidory: właściwości. Dlaczego warto je jeść?

Pomidory to bardzo smaczne, ale i wyjątkowo zdrowe warzywo. Swoje właściwości zawdzięczają naturalnemu czerwonemu barwnikowi: likopenowi. To najsilniejszy antyutleniacz z grupy karetonoidów. Co ciekawe, obróbka cieplna nie wpływa na jego ilość, a w przetworach jest go nawet do trzech razy więcej niż w świeżych pomidorach.

Jakie są dokładne właściwości zdrowotne pomidorów?

zapobiegają miażdżycy

obniżają poziom cholesterolu

działają antynowotworowo

obniżają ciśnienie krwi

korzystnie wpływają na pracę serca

poprawiają odporność

wspomagają trawienie

poprawiają pracę układu nerwowego

mają właściwości upiększające

chronią przed słońcem

Co więcej, pomidory są też dobrym wyborem dla osób, które dbają o linię lub walczą z nadwagą. 100 gram tego warzywa to zaledwie 18 kalorii. Jeden średniej wielkości pomidor ma zatem jedynie około 32 kalorie. Ponadto, są bogate w wodę, dzięki czemu doskonale gaszą pragnienie.