Te osoby tracą prawo do darmowego leczenia. NFZ ostrzega - w tych sytuacjach nie zapłaci za leczenie [8.03.2024] Magdalena Walczak-Grudzka

Leczenie w Polsce jest bezpłatne w większości przypadków i pacjent nie ponosi za nie żadnych opłat. Zdarza się jednak, że musi pokryć koszty niektórych świadczeń. W tych sytuacjach NFZ nie zapłaci za leczenie - zobacz na kolejnych slajdach >>>>>

Kiedy ustaje prawo do darmowych świadczeń? NFZ ostrzega, w jakich sytuacjach pacjent może stracić prawo do darmowego leczenia i nie może korzystać z opieki zdrowotnej "na NFZ". Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina też, co trzeba zrobić w tej sytuacji. Czytaj więcej.