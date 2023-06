Te pieniądze mogą być twoje! Zobacz, jak otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2023 roku

Jak obliczyć powierzchnię mieszkania lub domu potrzebne do ubiegania się o dodatek?

Dodatek jest przyznawany do wysokości, która pokrywa maksymalnie 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach…

Żeby skorzystać z dodatku mieszkaniowego, należy złożyć odpowiednie dokumenty

Ważne jest również zwrócenie uwagi na to, że niektóre gminy mogą mieć określone uchwały, które podnoszą maksymalną dopuszczalną powierzchnię mieszkania lub domu dla uzyskania dodatku mieszkaniowego . Warto sprawdzić w swoim urzędzie gminy lub mieście, czy istnieją takie przepisy.

Jeśli masz wątpliwości co do obliczenia powierzchni, zawsze możesz zapytać o tę kwestię zarządcę budynku, możesz również odnaleźć te informacje w umowie najmu, akcie notarialnym lub innych dokumentach dotyczących nieruchomości.

Gdzie z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2023

Warto zaznaczyć, że składając wniosek, należy także przygotować , oprócz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (można go pobrać w instytucji, w której składasz wniosek):

Wniosek można pobrać w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej, a także często dostępny jest do pobrania ze stron internetowych tych instytucji.

Po złożeniu wniosku instytucja, do której go skierowałeś, przeanalizuje Twoją sytuację i dokona oceny, czy spełniasz warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego. W przypadku pozytywnej decyzji będziesz otrzymywać świadczenie mieszkaniowe regularnie, zwykle na podstawie umowy najmu lub innego dokumentu potwierdzającego Twoje zamieszkanie.