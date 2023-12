Te podwyżki czekają Polaków w 2024 roku! 800 plus, minimalne wynagrodzenie, ZUS i składka zdrowotna

Pracownicy z umową o pracę, których dotyczy minimalne wynagrodzenie, od stycznia otrzymają podwyżkę. Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie z obecnych 3600 zł brutto do kwoty 4,242 zł. Również stawka godzinowa dla pracowników z umową zlecenia zostanie zwiększona do 27,70 zł. Następne podwyżki są planowane od 1 lipca 2024 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 4 300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł.Warto podkreślić, że płaca minimalna w 2024 roku przewiduje podwójne zwiększenie:4,242 zł brutto - obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku,4,300 zł brutto - obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

