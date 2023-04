Te polskie gwiazdy i znani ludzie nie mają matury. Na liście Edyta Górniak i Lech Wałęsa [24.04.23]

Te polskie gwiazdy nie mają matury

Matura to tzw. "egzamin dojrzałości", który jest przepustką na studia. Dla jednych to pestka z masłem, dla drugich nie lada wyzwanie. I choć nie jest żadnym wyznacznikiem inteligencji, to wiele osób uważa, że warto ją mieć!

Dla osób, które mają problemy ze zdaniem matury, albo nie widzą siebie na studiach mamy dobrą wiadomość - bez matury można również zajść wysoko. Udowodnimy to w naszej galerii! Zobacz listę znanych osób, które nie zdały matury. Im egzamin dojrzałości nie był potrzebny do zrobienia kariery i bycia rozpoznawalnym w całej Polsce, a nawet na świecie!

Gwiazdy bez matury. Górniak i Chylińska. Kto jeszcze? Szczegóły w naszej galerii

Wokaliści, tancerze, dziennikarze, sportowcy, a nawet politycy - wśród znanych nazwisk jest wiele osób, które nie mają matury. Górniak, Wałęsa, Młynarska, kto jeszcze? Zobacz w naszej galerii, które polskie gwiazdy nie mają matury. Niektóre znane nazwiska z pewnością cię zaskoczą!