Te popularne kwiaty mogą teraz zagrażać życiu. Nawet woda, w której stoją konwalie jest toksyczna [20.05.23]

Czy konwalie są trujące?

Konwalie - piękne, delikatne kwiaty o cudownym zapachu występują niemal w całej Europie i większości krajów półkuli północnej ze strefy umiarkowanej. Konwalie rosną dziko w lasach, ale równie chętnie są uprawiane w ogrodach i parkach. Na przełomie kwietnia i maja na łodyżkach konwalii pojawiają się białe kwiatki w kształcie dzwonków. Konwalia majowa zwana jest także konwalią leśną, lanuszką, majówką lub kokoryczką.

Legenda głosi, że drobne białe kwiatki konwalii powstały z łez Matki Boskiej. Mówi się też, że to łzy Ewy, która rozpaczała gdy wraz z Adamem została wygnana z raju. Inni mawiają, że konwalie to drabina do nieba, ale kto grzeszy, ten jej nie widzi...

Rodzice dzieci, które idą do pierwszej komunii świętej, chętnie wybierają konwalie na ozdobny bukiecik. Białe kwiatki konwalii kojarzą się z czystością i niewinnością. Idealnie pasują i do charakteru uroczystości, i do białych sukienek czy alb. Nie wszyscy jednak wiedzą, że konwalia może okazać się trucizną!