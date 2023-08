Te produkty PEPCO wycofuje teraz ze sprzedaży w całej Polsce! "Klienci są proszeni o zwrot" - PEPCO zwraca pieniądze [19.08.2023]

PEPCO wycofuje produkty dla dzieci ze sklepów

To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że pojawiły się pluskwy

Ten produkt PEPCO wycofuje ze sprzedaży - ważny komunikat UOKiK dla klientów sieci PEPCO

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkt jest niezgodny z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - czytamy w komunikacie.

To się stanie, gdy przestaniesz jeść chleb. Zaskakujące skutki rezygnacji z pieczywa

PEPCO prosi klientów o zwrot towaru, za który zostanie w pełni zwrócona kwota zakupu. Nie trzeba mieć do tego paragonu, a wymiany można dokonać w dowolnym sklepie.

Te produkty zostały wycofane też ze sklepów Biedronka i Lidl. Oto lista ogłoszona przez GiS

Te produkty zostały wycofane ze sklepów. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek w poniższej galerii: