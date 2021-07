Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Zdrowy sen jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Trudności w zasypianiu mogą skutkować brakiem koncentracji, rozdrażnieniem, a także zwiększonym apetytem.



Co zrobić, aby wpłynąć na jakość snu? Należy zadbać o odpowiednią dietę! W naszej galerii radzimy co jeść i pić, aby odpowiednio wpłynąć na nasz sen. Niektóre możesz włączyć do codziennej diety.



Sprawdź na kolejnych slajdach, które produkty pozwolą Ci przespać całą noc.