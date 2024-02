Te produkty skracają życie! - nawet o 36 minut. Zobacz czego nie należy jeść, by żyć dłużej [27.02.24]

Kto i jak bada produkty żywnościowe?

Na uczelni University of Michigan w USA przebadano ponad 5850 produktów żywnościowych. Badacze pracowali na bazie indeksu żywieniowego "Health Nutritional Index", który został opracowany z dietetykiem i współautorem badań. Powstał on na bazie danych z badania epidemiologicznego Global Burden of Disease (GBD). To dane z ostatnich 30 lat, zebrane ze wszystkich krajów na świecie. Wyniki podano w zaskakującej jednostce – minutach życia.