Te produkty wydłużają nasze życie - jedna kanapka nawet o 33 minuty! To warto jeść [8.02.2024 r.]

Kto i jak bada produkty żywnościowe?

Na uczelni University of Michigan w USA przebadano ponad 5850 produktów żywnościowych. Badacze pracowali na bazie indeksu żywieniowego "Health Nutritional Index", który został opracowany z dietetykiem i współautorem badań. Powstał on na bazie danych z badania epidemiologicznego Global Burden of Disease (GBD). To dane z ostatnich 30 lat, zebrane ze wszystkich krajów na świecie. Wyniki podano w zaskakującej jednostce – minutach życia.

Pod lupę badaczy poszły zarówno gotowe dania, przetworzona żywność, mięsa, nabiał, słodycze, jak też warzywa, owoce, przekąski, napoje.

Czytanie składów produktów może sprawiać wiele trudności. Wiele składników może być nam też nieznanych. Zasada mogąca nam pomóc – to im krótszy skład, tym lepiej. W pieczywie nie powinno być więcej niż 4 składników (chyba, że jest to mieszkanka ziaren). Jest sporo aplikacji na telefon, które pomogą nam ocenić czy dany produkt jest zdrowy. Wystarczy zeskanować kod kreskowy.