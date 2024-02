Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów [25.02.2024]

Może się to wydawać nieco zaskakujące, ale każda z ras ma swoje charakterystyczne cechy, na które naprawdę powinniśmy zwracać uwagę, wybierając psa do naszego domu.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ poza naszymi możliwościami lokalowymi czy finansowymi, pozwala to dostosować charakter zwierzaka do naszych codziennych przyzwyczajeń. Mowa tu przede wszystkim o potrzebie ruchu, bo to ona jest niebywale istotnym czynnikiem.