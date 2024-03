Te rasy psów linieją najbardziej na wiosnę. Tak należy dbać teraz o ich sierść [19.03.2024 r.]

Dbanie o psa to nie tylko jego karmienie czy wyprowadzanie na spacer. Ważne w pielęgnacji psa jest także jego wyczesywanie. By pies miał zdrową, miękką i lśniącą sierść powinniśmy go czesać minimum raz w tygodniu, a w sezonie wzmożonego linienia (wiosną i jesienią) nawet częściej.

Przy pielęgnacji sierści psa musimy dostosować odpowiednie środki zarówno do mycia jak i czesania czworonoga. Na rynku dostępne jest wiele akcesoriów do pielęgnacji. Inne musimy wybrać dla psów długowłosych, a inne dla krótkowłosych.

Sierść psa składa się z podszerstka i włosa pokrywowego. Podszerstek jest to krótki, gęsty włosy, który tworzy izolację termiczną, pomaga psu regulować temperaturę ciała. Nie wszystkie psie rasy mają warstwę podszerstka.