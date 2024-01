Te rasy psów są doskonałe do domów z małymi dziećmi. Które psy świetnie współpracują z najmłodszymi? [16.01.24] KR

Czy pies w domu przy małym dziecku to dobry pomysł? Takie pytanie zadaje sobie wiele młodych rodziców. Nic dziwnego, ponieważ choć psy to doskonali towarzysze, to w kontakcie z ciągnącymi, hałasującymi i pragnącymi bliskości dziećmi, możemy obawiać się reakcji naszych czworonożnych przyjaciół.