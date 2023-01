Te rasy psów są najbardziej przyjacielskie. To najlepsi towarzysze na całe życie [lista - 14.01.2023 r.]

Pies w domu to nie tylko kompan do wspólnej zabawy. Dla dzieci wychowanie z psem jest niezwykle cenne, bowiem od najmłodszych lat uczy je empatii, bezwarunkowej miłości i odpowiedzialności. Przy czworonogach dzieci stają się bardziej cierpliwe i opiekuńcze. Ponadto nawiązanie bliskich relacji z psem ułatwi dziecku zaprzyjaźnianie się z rówieśnikami. Podsumowując, dobra relacja naszych pociech z psem przyniesie jedynie same korzyści!