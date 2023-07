Te rasy psów żyją najdłużej. Takie psiaki żyją obecnie nawet kilkanaście lat [26.07.2023]

Rasa psa determinuje pewne cechy, ale nie gwarantuje, że konkretny pies będzie je miał. Warto o tym pamiętać.

Średnio szacuje się, ze psy żyją od 10 do 13 lat. To jednak tylko statystyka. Są rasy, które żyją zdecydowanie krócej (psy ras dużych i olbrzymich) i te które żyją zdecydowanie dłużej. Pies podobnie jak człowiek bardzo zmienia się na starość. Są mniej aktywne, ospałe i zmęczone. Najdłużej żyjący pies przeżył niespełna 30 lat.

Warto jednak pamiętać, że pies to członek rodziny, ale także obowiązek na kilkanaście lat jego życia i jeśli decydujemy się dać mu dom i pozwolimy się pokochać to nie możemy go porzucić, bo chcemy jechać na wakacje. Pies to nie tylko obowiązki, ale mobilizacja do wyjścia z domu, okazje do porozmawiania z innymi, ale przede wszystkim towarzysz i najlepszy przyjaciel. Na szczęście coraz więcej miejsc jest przyjaznych psom i można go zabrać do hotelu czy restauracji.