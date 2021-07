Te restauracje nie przetrwały po Kuchennych Rewolucjach. Nawet Gessler nie pomogła [16.07.2021]

NOWE Plaga pijanych kierowców na drogach. Istnieje społeczne przyzwolenie na nietrzeźwość?

61 proc. Polskich kierowców zna osobę, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu, a 31 proc. taką, która miała w wyniku tego wypadek – wynika z raportu „Bezpieczni za kierownicą. AutoWatch Polska 2021”. Chociaż co roku w wakacje policja prowadzi działania prewencyjno-edukacyjne i alarmuje o rozwagę na drodze, to i tak wielu kierowców wsiada za kierownicę będąc nietrzeźwym. Zdaniem autorów raportu wynika to m.in. ze społecznego przyzwolenia na nietrzeźwość.