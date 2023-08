Te robaczki pojawiają się na teraz na parapetach i balkonach. Wchodzą do domów, jest ich coraz więcej [17.08.2023 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Małe, czerwone robaczki, które wyglądem przypominają malutkie pająki nie stanowią zagrożenia - ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Jednak gdy pojawią się na naszych balkonach i parapetach, powinniśmy się ich pozbyć. W szybkim czasie przenoszą się one bowiem także do mieszkania. Ten robaczek to Lądzień Czerwonatka. Czytaj więcej!