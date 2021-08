Te rośliny domowe mogą być niebezpieczne! Kwiaty upiększają dom, ale mogą też szkodzić! [lista - 3.08.2021]

Rośliny, które hodujemy w domu mogą być groźne dla naszego zdrowia, zagrażać naszym dzieciom lub zwierzakom, z którymi mieszkamy. Dlatego warto poznać ich ukryte właściwości, by w odpowiedni sposób z nimi postępować. Np. ustawiać doniczki w takich miejscach, by małe dzieci czy zwierzęta nie miały do nich łatwego dostępu. Zwłaszcza koty lubią podskubywać rośliny doniczkowe.