Novak Djoković zyskał "towarzyszkę niedoli". Australijski rząd odpiera zarzuty w sprawie "niewoli" tenisisty

Zamieszanie wokół Novaka Djokovicia nie ustaje, a do mediów co chwila trafiają co bardziej pikantne szczegóły na temat warunków, w jakich Serb przetrzymywany...