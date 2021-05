Te rośliny odstraszą ślimaki w ogrodzie. Oto naturalne pułapki na ślimaki [lista - 20.05.21]

Czerwcowe Emerytury - zobacz, co ma się zmienić. Projekt zmian trafił do Sejmu [20.05.21]

Przyznawane w czerwcu emerytury wreszcie nie będą niższe od majowych, a tak do tej pory było. Rząd zmienia zasady obliczania tych świadczeń. I to nie jednorazowo, ale na stałe. Projekt trafił do Sejmu.