Te rośliny odstraszą ślimaki w ogrodzie. Oto naturalne pułapki na ślimaki [lista - 24.05.21]

NOWE Zmiany w programie Czyste Powietrze 2021. Nie będzie dotacji na kotły węglowe, podwyższone zostaną progi dochodowe

Szykują się zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Za kilka miesięcy nie będzie już można kupić i zamontować z dotacją kotła na węgiel. Za kilka tygodni planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.