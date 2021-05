Te rośliny przyciągają szczęście i pieniądze. Warto posiadać je w swoim domu [lista - 24.05.21 r.]

NOWE Decyzja TSUE w sprawie kopalni Turów. Jest komentarz Henryka Kowalczyka, byłego ministra środowiska

Zdaniem byłego ministra środowiska Henryka Kowalczyka decyzja TSUE ws. wstrzymania wydobycia w kopalni Turów jest "koszmarnym nieporozumieniem". Były minister ujawnia, że polskie władze negocjowały z Czechami, by nie wnosiły skargi do TSUE. To właśnie na wniosek Pragi, Trybunał nakazał wstrzymanie wydobycia. - pisze Onet.