Te rośliny są warte fortunę, a Polacy je depczą. W tych miejscach je spotkasz i tak je rozpoznasz [12.05.2023]

Mowa o pędach chmielu. Jest to roślina wieloletnia, która co roku wyrasta z podkładki i pnie się w górę. Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się w kwietniu i trwa do sierpnia.

W Polsce chmiel nie jest popularną rośliną. Rośnie dziko - spotkać go można w zaroślach, lasach, nad brzegami rzek, przy płotach, przydrożach, a nawet w naszych ogródkach. Z tego powodu często traktujemy go jak chwast, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele jest wart.