Te rośliny trzeba przyciąć w lutym - mamy listę. Kalendarz ogrodnika na luty 2024 [23.02.24]

Pielęgnacja drzew i krzewów

Drzewa i krzewy odpoczywają jeszcze przed wegetacją. I to właśnie najlepszy czas na ich przycięcie, by im nie szkodzić i nie psuć ich wyglądu. Luty to idealny miesiąc na zimowe przycinanie gałęzi. Jednak nie robimy tego przy silnych mrozach. Jeśli aura nie sprzyja, można te prace przełożyć na marzec.