Te rośliny warto posiać już zimą. Latem będziesz mieć balkon i ogród pełne kwiatów i warzyw [13.11.2022 r.]

Z początkiem stycznia możemy już zacząć gromadzić nasiona roślin, które chcemy uprawiać w nadchodzącym sezonie. Wysiew większości z nim rozpoczniemy początkiem wiosny, jednak niektóre umieścimy w ziemi już niebawem. Uprawę których roślin zaczynamy najwcześniej?

Pierwsze warzywa możemy zacząć wysiewać na rozsady już w lutym – oczywiście nie wprost do gruntu, ale do pojemników (np. skrzynek) przechowywanych na domowych parapetach, na werandach lub w szklarniach. Będą to te gatunki, które charakteryzują się długim czasem kiełkowania i przemiany w dorodne siewki.

Im dłuższy czas wegetacji danej rośliny, tym wcześniej należy przygotować jej rozsadę. Jeżeli panują odpowiednie warunki atmosferyczne, uzyskane z rozsady sadzonki będziemy mogli umieścić bezpośrednio w glebie już pod koniec marca.