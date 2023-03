Te rzeczy można zjeść nawet po upływie terminu ważności. Tych produktów nie wyrzucaj! [lista]

Wiele produktów spożywczych ląduje przedwcześnie w koszu, choć wcale nie musi. Znaczenie ma przede wszystkim rodzaj produktu oraz sposób jego przechowywania. Konsumenci często sprawdzając, czy dana rzecz nadaje się jeszcze do spożycia, skupiają uwagę na samej dacie. Tymczasem duże znaczenie ma to, czy na opakowaniu widnieje napis "najlepiej spożyć przed" czy "należy spożyć do". W drugim przypadku bezpieczniej jest trzymać się zamieszczonej daty, lecz w pierwszym znacznie rozsądniej jest przetestować produkt. Jeżeli nie zmienił on barwy, zapachu czy konsystencji, a także nie ma na nim oznak pleśni, oznacza to, że możemy go spożyć. "Najlepiej spożyć przed" nie jest bowiem bezwzględnym zakazem, lecz zabezpieczeniem producenta i gwarantem jakości.

Przeczytaj także: Takie właściwości ma cynamon. Zobacz, co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy tę przyprawę