Te rzeczy warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze. Takie są przesądy o bogactwie [11.05.2022 r.]

Każdy myśli o finansowym bezpieczeństwie. Któż nie chciałby mieć portfela wypchanego pieniędzmi? Okazuje się, że istnieje wiele przesądów, które mają przyciągać pieniądze do naszego portfela. Wiele osób, aby zapewnić sobie bogactwo, stosuje się do przesądów związanych z przyciąganiem pieniędzy. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co przynosi bogactwo i finansowe szczęście a co może odpycha pieniądze od naszego portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii. Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach w naszej galerii >>>>>

Mariusz Kapała