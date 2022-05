Te schorzenia można leczyć w sanatorium w ZUS. Wyjaśniamy jak zdobyć skierowanie

- Koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu do sanatorium pokrywa ZUS - zaznacza Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Sanatorium z ZUS. Kto może wyjechać do sanatorium z ZUS?

O rehabilitację leczniczą z ZUS może ubiegać się także emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Z rehabilitacji może również skorzystać osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. przebywają na zwolnieniu lekarskim (mają uprawnienia do zasiłku chorobowego), świadczeniu rehabilitacyjnym i są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, a jednocześnie rokują na odzyskanie tej zdolności poprzez rehabilitację.

Sanatorium z ZUS. Jak zdobyć skierowanie do sanatorium z ZUS?

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS. W trakcie badania i na podstawie dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ocenia czy po rehabilitacji w ośrodku jest szansa na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji, ZUS może skierować do ośrodka rehabilitacyjnego w tzw. trybie zaocznym. Wówczas badanie lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne.