Te sklepy będą otwarte w majówkę 2021. Godziny otwarcia sklepów 1,2 i 3 maja [29.04.21]

1 maja przypada Święto Pracy, a 3 maja to Święto Konstytucji 3 Maja. Oba to dni ustawowo wolne od pracy, zaś 2 maja przypada niedziela niehandlowa. Kto jeszcze nie zrobił zakupów na majówkę, w czwartek i piątek ma na to czas. Ponad 2200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych z czwartku na piątek do godz. 2 w nocy, a ponad 100 przyjmie klientów całodobowo. Dodatkowo ponad 200 sklepów sieci będzie działać do godz. 23 lub 23.30, a około 90 przyjmie klientów do 23.45 lub do północy.

Z kolei w piątek większość marketów będzie czynnych w standardowych godzinach otwarcia, czyli do godz. 21 lub 22.

Majówka 2021. Gdzie zrobimy zakupy?

W majówkę nieczynne będą markety i galerie handlowe. Otwarte natomiast będą sklepy Żabka.