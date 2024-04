Te sklepy internetowe są fałszywe! Oto lista podejrzanych sklepów - sprawdź ich adresy [15.04.2024 r.]

Podejrzane sklepy internetowe na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym od wiarygodnych witryn w sieci. Cyberprzestępcy wiedzą, jak zachęcać konsumentów do zrobienia zakupów w ich sklepie. Najczęściej kuszą okazyjnie niskie ceny i odliczanie do zakończenia promocji. Fałszywe sklepy pojawiają się także w sponsorowanych treściach m.in. na Facebooku, Instagramie, TikToku, Pinterest.

Nie zawsze jest to możliwe do wychwycenia. Takie reklamy często dodawane są ze skradzionych kont osób, które miały podpiętą swoją kartę bankową. W konsekwencji nie dość, że nie mogą same tego usunąć, to jeszcze ich pieniądze zostały wydane na scam! Oszuści często wykupują reklamy w social mediach, aby być wysoko pozycjonowanym. Platformy nie weryfikują wiarygodności podmiotów, a jedynie kampanię reklamową. Stąd dochodzi do tak wielu oszustw - wyjaśnia Elwira Charmuszko, młodszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue.