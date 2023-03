Te stare kryształy, porcelana i kolorowe szkło z PRL są teraz warte więcej niż myślisz. Oto zdjęcia najdroższych unikatów [22.03.2023]

Zobacz najdroższe oferty kryształów, szkła i porcelany na OLX

Starocie z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Takie antyczne przedmioty wracają do łask. Kryształowe naczynia, kolorowe szkło i porcelana schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują. Oto oferty za co najmniej kilka tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że są aż tyle warte!