Te szkoły nauki jazdy w Kujawsko-Pomorskiem mają najlepszą zdawalność. Łatwiej zdać teorię na "prawko" niż egzamin praktyczny

W dużym mieście trudniej się zdaje

Nagrodzono najlepsze szkoły i instruktorów

Warto zatem tak przygotować się do testu kierowcy, aby zaliczyć go za pierwszym razem i nie mnożyć sobie kosztów. Najpierw trzeba odbyć kurs na prawo jazdy. Im bardziej renomowana jest szkoła jazdy, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminie państwowym.

Anna Kaczorowska na czele

W kategorii „dużych OSK” zwyciężył OSK AN-MAR Anna Prokopczyk z Grudziądza, którego absolwenci osiągnęli 81 pozytywnych wyników na 152 podejścia do egzaminów, co daje zdawalność 54 proc.

Nagrodę „Instruktor Roku 2023” w zakresie kat. „C” (pojazdy powyżej 3,5 tony) otrzymał Mariusz Kowalski z OSK Mariusz Orzechowski w Brodnicy. Wynik jego kursantów to 73,6 proc. (53 egzaminów, 39 pozytywnych).

Instruktorem Roku w zakresie kat. „A” prawa jazdy (motocykl) został Jacek Kwiatkowski z OSK MotoJack w Toruniu. Wyszkoleni przez niego „jeźdźcy” mieli 86,7 – procentową zdawalność (34 egzaminy, 26 pozytywnych).

- Osiągnięcia Anny Kaczorowskiej z Brodnicy i jej ośrodka szkolenia to fenomen, bowiem zwyciężyła już po raz kolejny. To wystawia jej bardzo dobre świadectwo i niewątpliwie zachęca kandydatów na kierowców do zapisywania się na kurs właśnie do niej – komentuje dyrektor Marek Staszczyk.