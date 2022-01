Te urządzenia domowe pobierają najwięcej energii. Zobacz, na co uważać w 2022 roku [7.01.2022]

Rok 2022 przyniesie nam między innymi podwyżkę cen za energię elektryczną. To już ostatni dzwonek, aby nauczyć się oszczędzać prąd, co przysłuży środowisku i naszym portfelom. Niestety wysokie rachunki za prąd to często wina naszych złych nawyków i zaniedbań! A wystarczy czasami tylko pamiętać o wyłączaniu niektórych urządzeń z prądu, gdy z nich nie korzystamy.Zobaczcie jak oszczędzać prąd w 2022 roku! Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

Sławomir Kowalski