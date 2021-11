Te urządzenia domowe zużywają najwięcej prądu. Tyle energii elektrycznej ładowarka, telewizor czy lodówka [15.11.2021 r.]

Które urządzenia zużywają najwięcej energii w domu? Pralka, lodówka, ładowarka, kuchenka elektryczna, telewizor czy komputer – warto wiedzieć, które urządzenia pochłaniają najwięcej energii w gospodarstwie domowym. Co zużywa najwięcej energii w domu? Podwyżki cen prądu wydają się być nieuniknione a rachunki za energię elektryczną mogą być wkrótce wyższe. ENEA chce 40-procentowej podwyżki w taryfie, co oznacza, że rachunki gospodarstw domowych wzrosłyby o 20 procent. Nadchodzi kosztowna jesień i zima dla milionów Polaków.Eksperci PGNiG sprawdzili, ile prądu zużywają poszczególne sprzęty domowe. Są to wyniki uśrednione, bo jedne gospodarstwa domowe mogą częściej używać danego urządzenia, inne – rzadziej.Zobacz, które urządzenia pobierają najwięcej prądu w galerii >>>>>

Janusz Romaniszyn