Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach [8.05.23]

To zysk dla naszych portfeli i działanie ekologiczne, więc ma same plusy. Wiele urządzeń w domu zostawiamy podłączone do prądu, nawet gdy z nich nie korzystamy. To oczywiście wygoda, ale i zwyczajne marnotrawstwo.

Mamy w domy sprzęty elektroniczne, których wyłączenie z prądu nie wchodzi w grę, jak lodówka. Jednak większość sprzętów używamy zdecydowanie rzadziej. A ile z nich wyłączamy z prądu, gdy ich nie używamy? Ze względu na wygodę zostawiamy wiele sprzętów w trybie czuwania, dzięki czemu szybciej je włączmy, gdy potrzebujemy.

Tryb czuwania w ciągu dnia może sprawić, że za "nieużywanie" danego urządzenia zapłacimy więcej niż za faktyczne jego działanie. Dla przykładu telewizor na trybie czuwania jest około 20 godzin w ciągu dobry, a w trybie użytkowania raptem 4 godziny.