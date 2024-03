Te warzywa warzywa ze sklepów są najbardziej toksyczne. Nowa lista warzyw mających najwięcej pestycydów [4.03.24]

Warzywa zawierają mnóstwo witamin, przeciwutleniaczy, składników mineralnych. Ale zawierają też pestycydy - szkodliwe dla zdrowia pozostałości środków ochrony roślin. By zmniejszyć ilość dostarczanych do organizmu szkodliwych pestycydów, koniecznie trzeba dokładnie myć oraz obierać warzywa i owoce.EWG (Enviromental Working Group) publikuje co roku listę warzyw i owoców, które są najbardziej skażone pestycydami. Powinno się ich unikać. Jakie to warzywa? Sprawdź >>