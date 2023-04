Rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie z kandydatem do pracy, zainicjowane przez rekrutera, który wytypował daną osobę spośród wielu innych zgłoszeń na podstawie przesłanego CV. Taka formalna rozmowa ma jeden cel — sprawdzić, czy oczekiwania obu stron pokrywają się ze sobą. Pracodawca chce Cię poznać i zweryfikować informacje zawarte w Twoim CV, a Ty masz szansę ocenić ofertę firmy. Z reguły rozmowa o pracę trwa od 30 do 60 minut. Wszystko zależy od tego, do jakiej firmy aplikujesz i z jaką branżą związana jest Twoja kariera. Mimo że godzina rozmowy brzmi wyczerpująco, to właśnie tyle potrzeba, by zadać wszystkie pytania. A bywa, że jest ich sporo. Jak pokazują badania, najczęściej rekruterzy zadają od 5 do 10 pytań.

Moment, w którym rekruter wita się z kandydatem, oznacza start rozmowy kwalifikacyjnej. Bardzo ważne jest, by od pierwszych chwil sprawiać wrażenie osoby życzliwej, kulturalnej i profesjonalnej. Już na tym etapie można popełnić gafę, a pierwsze dobrze wrażenie można przecież zrobić tylko raz.