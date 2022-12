Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w styczniu. Na początku 2023 czeka ich miłość i zastrzyk gotówki [31.12.2022 r.]

Niektórzy uważają, że nasz los został zapisany w gwiazdach. Według astrologów, to jaki znak zodiaku posiadamy wpływa nie tylko na nasz charakter, ale również przeznaczenie. Z gwiazd można wyczytać zarówno dalszą, jak i bliższą przyszłość - np. to, co wydarzy się w nadchodzącym miesiącu. Los bywa bardzo przewortny. Ci którym szczęście nie dopisywało w 2022, na początku 2023 mogą liczyć, że karta w końcu się odwróci. Samotni znajdą miłość, zaś osoby, które nie narzekały na nadmiar pieniędzy, mogą mieć nadzieję na dodatkowy zastrzyk gotówki.