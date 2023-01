Te znaki zodiaku czeka sukces finansowy, a te muszą uważać. Oto horoskop chiński finansowy 2023 [14.01.2023 r.]

Początek roku to doskonały czas dla astrologów, aby wyczytać z gwiazd co czeka poszczególne znaki zodiaku w pracy, finansach czy świecie uczuć. Dotyczy to zarówno horoskopów numerologicznych, klasycznych, jak i chińskich.

Te ostatnie bazują na kalendarzu księżycowym - każda osoba ma swojego patrona, który wybierany jest na podstawie szczegółowej daty urodzenia (tzn. dnia, miesiąca i roku). Patronów jest 12: Szczur, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies oraz Świnia. Każdy z nich ma zestaw cech charakteru, które przekazywane są osobom, które znajdują się pod ich opieką. Horoskop chiński ma ponad trzy tysiące lat, to sprawia, że znajduje swoich zwolenników na całym świecie!