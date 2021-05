Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości. Oto miłosny horoskop na początek maja [6.05.2021]

NOWE 500 plus teraz znaczy mniej niż rok temu. Czy może wzrosnąć do 700 plus? [6.05.2021]

W tym roku zmianie ulega okres rozliczeniowy programu Rodziny 500+. Chodzi o czas od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 r. Aby móc dalej korzystać ze świadczenia, rodzice muszą znowu złożyć dokumenty. Jeżeli tego nie zrobią, stracą pieniądze. Możliwa jest też podwyżka 500 plus do 700 plus. - To uzasadniony krok – mówią eksperci.