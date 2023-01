Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w miłości w 2023. Oto chiński horoskop miłosny dla wszystkich znaków [10.01.2023]

Astrologowie wierzą, że znak zodiaku może nie tylko mieć wpływ na charakter, ale również naszą przyszłość! Zasada ta tyczy się zarówno horoskopu klasycznego, jak i chińskiego. Bazuje on na kalendarzu księżycowym, co oznacza, że Nowy Rok jest ruchomy, a każda osoba ma swojego patrona, który przypisywany jest na podstawie pełnej daty urodzenia (tj. dnia, miesiąca i roku). Astrologowie mogą odczytać z gwiazd, co czeka nas w finansach, pracy, a nawet w świecie uczuciowym!