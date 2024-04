Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w kwietniu. Ich czekają pieniądze albo prawdziwa miłość! [5.04.2024 r.]

Tworzenie horoskopów to pradawna sztuka. Już w starożytności astronomowie z Babilonu określili czas wkraczania Słońca w każdy ze znaków oraz wędrówkę znaków zodiaku po niebie, a potem kreślili pierwsze takie przepowiednie.

Horoskop to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca. Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać).

Co to jest zodiak i znak zodiaku?

Zodiak to pas na sferze niebieskiej. W jego obszarze znajduje się widoczne z Ziemi Słońce zataczające w ciągu roku pełny obieg. W astrologii kąt pełny (360°) podzielony jest na 12 równych części, stąd wyróżnia się 12 astrologicznych znaków zodiaku. Są to: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Panna, Lew, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik oraz Ryby.

Wodnik (20.01–18.02)

Ryby (19.02–20.03)

Baran (21.03–19.04)

Byk (20.04–20.05)

Bliźnięta (21.05–20.06)

Rak (21.06–22.07)

Lew (23.07–22.08)

Panna (23.08–22.09)

Waga (23.09–22.10)

Skorpion (23.10–21.11)

Strzelec (22.11–21.12)

Koziorożec (22.12–19.01)

