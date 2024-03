Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! [16.03.24]

Kto wymyślił horoskopy?

Horoskop to przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca. Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać).

Tworzenie horoskopów to pradawna sztuka. Już w starożytności astronomowie z Babilonu określili czas wkraczania Słońca w każdy ze znaków oraz wędrówkę znaków zodiaku po niebie, a potem kreślili pierwsze takie przepowiednie.

Co to jest zodiak i znak zodiaku?

Zodiak to pas na sferze niebieskiej. W jego obszarze znajduje się widoczne z Ziemi Słońce zataczające w ciągu roku pełny obieg. W astrologii kąt pełny (360°) podzielony jest na 12 równych części, stąd wyróżnia się 12 astrologicznych znaków zodiaku. Są to: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Panna, Lew, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik oraz Ryby.

